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РИА Новости

В Крыму ответили на заявление Киева о "кошмарящей" Европу военной базе

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Празднование Дня ВМФ в Севастополе
Празднование Дня ВМФ в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал выдумками сравнение полуострова с российской военной базой.

Ранее глава генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Крым нужен РФ для "господства в Средиземном море", а российская военная база на полуострове будет "кошмарить всю Европу и Северную Африку".

"Это все их очередные выдумки. Где Крым, а где Средиземное море? Причем здесь одно к другому. Там совершено не понимают географию и то, что они болтают. Все это вызывает лишь чувство брезгливости. Они видимо ляпают языком, лишь бы ляпать. У нас есть чем заниматься и мы на них не отвлекаемся", - сказал РИА Новости Фикс.

Вице-спикер посоветовал генштабу Украины лучше думать, как наладить добрососедские отношения с Россией и что сделать, чтобы прекратить войну на Донбассе против своего народа.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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