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Военное обозрение

На Украине начато серийное производство сверхмощной винтовки Snipex T-Rex

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Источник изображения: ХАДО

На Украине заявили о начале серийного производства винтовки Snipex T-Rex. Это снайперское оружие, разработанное на харьковском оборонном предприятии ХАДО.

Крупнокалиберная винтовка создана под патрон 14,5х114 мм. Snipex T-Rex – оружие внушительных габаритов. Вес этого снайперского оружия составляет 22,5 кг. Длина в собранном виде – 1830 мм при длине ствола в 1200 мм. Эффективная дальность стрельбы производителем оценивается в 3 км. Начальная скорость пули – 1000 м/с. Максимальная дальность полёта пули – 7 км.

Snipex T-Rex имеет компоновку буллпап с вариантом "откатного" ствола.

Впервые эта винтовка калибра 14,5 мм была представлена на украинской оружейной выставке в 2017 году.

Источник изображения: ХАДО

Винтовка имеет планки Пикатинни. Во время зарядки патрон упомянутого калибра вкладывается в окно ствольной коробки при открытом затворе. Производитель называет винтовку сверхмощным снайперским оружием.

Источник изображения: ХАДО

Ранее та же украинская компании демонстрировала и вариант снайперской винтовки Snipex калибра 12,7 мм. Теперь - 14,5-мм вариант "Тирекс". О том, сколько таких винтовок планируется выпустить, на Украине сообщают. Не сообщают и того, в какие подразделения винтовки Snipex T-Rex будут поступать.

Нужно напомнить, что в своё время на Украине пытались создать танк с аналогичным названием. Однако танк "Тирекс" так и остался на бумаге.

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Страны
Украина
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