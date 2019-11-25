"Мощная база": Украине нравится российский Крым

В Генштабе Украине рассказали о "кошмарной" базе в Крыму

Крым - плацдарм для российского господства в Средиземноморье, заявил начштаба ВСУ Руслан Хомчак. По его словам, военные базы РФ на полуострове "должны кошмарить всю Европу". В Киеве регулярно говорят об "агрессии России", однако никаких доказательств этому не приводят.

Крым представляет собой мощный плацдарм, с помощью которого Россия намерена господствовать в Средиземном море. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак.

"Он [Крым] рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и Северную Африку", - убежден украинский военачальник.

Хомчак подчеркнул, что имеет в виду именно Средиземное море, а не Черное или Азовское.

Представители властей Украины регулярно обвиняют Россию в агрессии и империалистических намерениях, однако доказательств этим заявлениям не приводят. В середине октября заместитель начальника украинского генштаба Алесей Таран сообщил, что ВСУ отрабатывают отражение широкомасштабного российского вторжения. По его мнению, Москва готовит военный удар на крымском и белорусском направлениях.

В начале сентября спикер Главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Москву в том, что она якобы отрабатывает сценарий ведения боевых действий на Украине, чтобы к 2020 году "завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на [украинском] направлении".

В апреле о "российской агрессии" говорил бывший тогда секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, Россия якобы готовится к "полномасштабной войне" в Европе, и Украина в этом конфликте станет "первым плацдармом". Турчинов тогда назвал сильную украинскую армию важнейшим фактором защиты мира и безопасности на континенте.

Москва неоднократно подчеркивала, что внешняя политика РФ не носит агрессивного характера. Однако при этом наша страна готова к отражению любой внешней угрозы, заявляли в Кремле и парламенте.

В марте председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что группировка российских войск в Крыму постоянно укрепляется. Дислоцированные на полуострове войска "не оставят врагу ни единого шанса" в случае атаки.

В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", ракетно-пушечные установки "Панцирь-С1", также противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион" - гроза авианосцев.

Так же в начале весны министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка вооруженных сил в Крыму была усилена. Именно это обстоятельство обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море, подчеркнул глава военного ведомства на расширенном заседании комитета Государственной думы России по обороне.

В конце ноября 2017 года начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск. В ее состав вошли военно-морская база в Севастополе, целый армейский корпус, дивизия ПВО и авиационная дивизия.

Пополнение получил Черноморский флот России: в его состав вошли шесть подводных лодок, три дивизиона береговых ракетных комплексов. К тому же к ЧФ РФ теперь приписаны фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", вооруженные крылатыми ракетами морского базирования "Калибр".

В России некоторое время назад собирались потребовать от Украины компенсацию за "более чем двадцатилетнюю оккупацию Крыма". В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что Украина нанесла полуострову "ущерб" в размере более 1,5 трлн рублей. Он отметил, что финансовый ущерб подсчитан, осталось только посчитать моральный, нанесенный жителям полуострова за "годы украинской оккупации".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил о создании специальной рабочей группы по оценке "ущерба", который Украина нанесла экономике Крымского полуострова.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответ заявил, что Киев вправе потребовать у Москвы денег за "столетия оккупации".

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам проведенного референдума. Киев результаты плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва настаивает, что референдум был проведен в полном соответствии международному праву.

Президент России Владимир Путин подчеркивал ранее, что вопрос принадлежности Крыма "закрыт навсегда".

Иван Апулеев