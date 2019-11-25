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Военное обозрение

Министр обороны Франции заявила об отступлении США с Ближнего Востока

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Франции выступила с речью о положении дел на Ближнем Востоке на конференции, носящей название "Манамский диалог". В своём заявлении Флоранс Парли коснулась американской политики в отношении региона.

По словам французского министра, наблюдается постепенное снижение масштабов военного присутствия США на Ближнем Востоке.

Флоранс Парли:

То, что мы наблюдаем, можно назвать постепенным и преднамеренным отступлением США в регионе. Это видно по Ираку, по Сирии. И этот факт не может не вызывать беспокойства. В конечном итоге, традиционное место США, которое они занимали при решении ближневосточных вопросов, займут Россия, Китай и Турции.

По словам министра обороны Франции, Вашингтон сворачивает военное присутствие в регионе, и это свёртывание характерно не только для нынешней американской администрации. Парли напомнила, что такого рода политика США демонстрировалась и при Бараке Обаме.

Ранее во Франции раскритиковали Вашингтон за то, что осуществил вывод контингента с военных баз на севере Сирии, не предупредив французское командование. В итоге французские спецназовцы на севере САР оказались без снабжения, которое через американские военные базы и шло. Французским властям пришлось принимать решение об экстренной эвакуации отрядов специального назначения. После этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что США потеряли интерес к взаимодействию со своими европейскими союзниками.

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Сирия
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