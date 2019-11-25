Был ли "взрыв" в Южно-Китайском море

Всплывет ли на поверхность информация о подводном инциденте у берегов Китая

Восточный военный округ (ВВО) после сообщений в СМИ по поводу мощного подводного взрыва силой от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте на глубине около 50 метров в Южно-Китайском море (ЮКМ) усилил контроль за уровнем радиационного фона, об этом сообщили РБК в пресс-службе ВВО. Специализированные лаборатории и подразделения радиационной, химической и биологической защиты следят за ситуацией, сообщают российские военные и подтверждают: "Российскими военными кораблями и судами, находящимися в Южно-Китайском море, также был проведен дополнительный мониторинг радиационной обстановки в районах их нахождения. Все замеры не зафиксировали превышение значений естественного фона".

Происшествие остается на контроле Роспотребнадзора, ведется мониторинг радиации на прилегающих приграничных территориях и сообщается, что в настоящее время угроза негативного воздействия на население Российской Федерации отсутствует. Однако ранее российское ведомство известило, что "по информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом". Сенсоры зарегистрировали ударную волну большой силы и информационные источники указали, что она была вызвана взрывом на глубине примерно 50 м. Момент взрыва зарегистрирован 21 ноября около 18.22 (02.22 МСК). Геологическая служба исключила землетрясение в этом районе. Официальные подтверждения взрыва отсутствуют, но распространены сообщения, что превышение уровня радиации было зафиксировано во Вьетнаме, Тайване и Китае.

Появились предположения о взрыве подводной лодки, в Южно-Китайском море несут боевое дежурство подводные лодки США, и, возможно, одна из них получила повреждения, считают эксперты. Но, учитывая интенсивное судоходство в этом районе, взрыв не остался бы незамеченным. Американский радиоведущий Хэл Тернер сделал предположение о применении ядерного оружия. Однако, взрыв такой мощности должен был бы вызвать цунами высотой 30 м. Российские эксперты заявляют, что катастрофы или тяжелые происшествия с ядерными вооружениями всегда влекут какие-то следы, но пока не известны ни обстоятельства, ни причины.

Эпицентр предполагаемого взрыва находится рядом со спорным регионом архипелага Спратли. Группа рифов в ЮКМ превращены Китаем в острова, на которых расположен целый ряд элементов военной инфраструктуры, являющихся важным компонентом обороны. Китай рассматривает их как полноценные острова, которые имеют все права в рамках Конвенции по морскому праву 1982 года, США же считают это незаконным. Америка в рамках акции "свобода судоходства" отправила свои корабли в этот район ЮКМ, китайские военные подтвердили прохождение через спорные водные пути двух военных судов США. По сообщению ТАСС, "20 ноября корабль прибрежной морской зоны ВМС США Gabrielle Giffords без получения соответствующего разрешения правительства Китая вошел в воды китайских островов Наньша (архипелаг Спратли). 21 ноября американский эсминец Wayne Meyer вошел в территориальные воды китайских островов Сиша (Парасельские острова)". По словам официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, Китай сделал строгое представление и выразил протест американской стороне.

При этом некоторые эксперты считают, что движение эсминцев через запретные воды является демонстрационным актом и очередным непризнанием того, что рифы превратились в острова.

На этом географическом участке давно нагнетается противостояние между США и Китаем.

США обвиняют Китай в милитаризации ЮКМ, в котором Поднебесная претендует почти на все воды, где созданы военные форпосты на искусственных островах. Тем не менее, Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам также имеют претензии на часть моря.

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ встретился с американским коллегой Марком Эспером в Бангкоке, где они находились на встрече представителей оборонных ведомств из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и обсудили статус Южно-Китайского моря.

CNN сообщает, что китайский министр заявил, "что Китай полон решимости поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море и требует от США прекратить разминать свои мышцы в Южно-Китайском море и не провоцировать и не нагнетать напряженность в Южно-Китайском море".

Эспер ранее обвинил китайскую сторону в том, что она "все чаще прибегает к мерам принуждения и запугиванию для достижения своих стратегических целей" в регионе.

Газета Bangkok Post пишет, что министры обороны выражают обеспокоенность по поводу ситуации в ЮКМ, но с оптимизмом ждут принятия кодекса поведения в ЮКМ, который будет способствовать установлению мира и стабильности в регионе.

Аналитики сообщают, что с одной стороны, представители Минобороны стремятся к стабильному развитию военных отношений с Китаем, в том числе поддерживают обмены на высоком уровне и контакты в области безопасности. Однако, с другой стороны, оборонный истеблишмент США провоцирует Китай в отношении его основных интересов и сохранения суверенитета.

Российские эксперты говорят, что в месте предполагаемого "взрыва" могли реально находиться либо российская, либо китайская, либо американская атомная подводная лодка. Атомным подводным флотом обладают всего пять стран в мире. С наибольшей вероятностью, это могла быть китайская подлодка и произошла авария, к примеру, в реакторе, считают аналитики. Но точной информации нет, Пекин и Вашингтон официально ничего не сообщают.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью агентству РИА Новости подтвердил, что у России нет никаких данных о радиационном инциденте, якобы произошедшем у берегов Китая, но предпринимаются попытки проверить распространенную в СМИ информацию.

Ирина Дронина