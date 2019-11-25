Британское правительство планирует передать авианосец в аренду другой стране

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В британской прессе появилась информация о планах правительства Соединённого королевства пойти на сокращение численности армии и флота. В издании The Sunday Times заявлено о том, что планы подобного характера отражены в специальном предвыборном манифесте консерваторов. Этот манифест сегодня представляет лидер Консервативной партии, глава британского правительства Борис Джонсон.

Обращает на себя внимание заявление о том, что один из двух британских новейших авианосцев Джонсон собирается передать в аренду. В материале сообщается, что авианосец планируют передать в качестве арендного военного имущества "одной из стран НАТО". Рассматривается возможность передачи боевого корабля американским военно-морским силам.

Ранее о готовности передать авианосец в аренду заявил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес.

Комментариев по поводу возможной аренды британского авианосца от американских чиновников на данный момент не публиковалось.

На сегодняшний день численность вооружённых сил Великобритании составляет около 73 тысяч человек. По плану Бориса Джонсона, численность должна уменьшиться до 60-65 тысяч человек. При этом утверждается, что параметры финансирования британской армии не сократится, оставшись на уровне примерно 2% ВВП. В материале говорится, что такой подход позволит увеличить "удельное финансирование" - например, повысить уровень денежного довольствия военнослужащих.