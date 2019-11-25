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Российская газета

Как российский "Циркон" изменит баланс сил на Тихом океане

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Источник изображения: Андрей Станавов/РИА Новости

До конца года состоится очередное испытание российской ракеты "Циркон". Одни лишь сообщения о скором принятии на вооружение ВМФ России гиперзвуковой ракеты оказали существенное влияние на баланс сил в самых разных точках планеты. В частности, за много тысяч километров от Белого моря, где пройдут испытания - в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что же будет, когда "Циркон" из перспективы станет реальностью? А будет вот что.

Использовать новое оружие сможет большинство российских кораблей и подводных лодок - универсальными пусковыми установками для "Калибров", "Ониксов" и "Цирконов" серийно оснащаются как небольшие корветы и фрегаты, так и атомные крейсеры: надводные и подводные. Модернизация под "Цирконы" большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" и атомной подводной лодки ТОФ "Иркутск" показывает, что гиперзвуковое оружие будет развернуто и на Дальнем Востоке - в регионе, приобретающем все более важное значение на фоне растущей конфронтации между США и Китаем.

Балтийскому и Черноморскому флоту ракеты с дальностью полета в тысячу километров ни к чему - в небольших внутренних морях им просто некуда летать. Зато на Тихом океане сверх- и гиперзвуковым ракетам раздолье. "Калибр" вдвое превосходит американский Harpoon по дальности (600км против 280) и втрое - по скорости: 3 Маха против 0,85. Скорость полета в три раза выше звуковой уже ставит под сомнения возможность перехвата "Калибра" системой ПВО Argis, развернутой на кораблях ВМС США. ОТ "Циркона" с его девятью Махами и дальностью поражения в 1000 километров защиты не существует вовсе.

Возможно, Тихоокеанский регион станет приоритетным для развертывания "Цирконов", пишет MilitaryWatchMagazine. Авиационные ракеты "Кинжал" и морские "Цирконы" станут "абсолютным оружием" России, позволив усилить свое влияние в регионе и дав новый толчок совместным усилиям КНР и РФ по отходу от глобального морского господства США.

Тот факт, что страны начали совместное воздушное патрулирование в регионе - лишь одна из иллюстраций этого сотрудничества. Другой пример - обмен кодами запуска стратегических систем ПВО. Третьим вполне могут стать "Цирконы", считают американские эксперты. Обретение Китаем необходимых ему противокорабельных ракет вполне возможно: либо через продажу российских изделий, либо - что вероятнее всего, - путем передачи технологий, необходимых для их производства. Таким образом КНР могла бы сделать гиперзвуковой свою перспективную ракету YJ-XX.

Если предположить, что китайский эсминец Type 055, несущий больше крылатых ракет, чем любой другой в мире, будет иметь на борту "Цирконы" или их местный аналог, то ВМС НОАК решающее преимущество перед флотами США, Японии и НАТО, не говоря уже о прочих. Это станет серьезной проблемой для Америки и ее союзников, если учесть, что Китай может позволить себе развертывание дорогих гиперзвуковых ракет в неограниченном количестве.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
Harpoon ПКР
J-XX
Кинжал БР
Циркон-С 3М22
Проекты
NATO
ГЗЛА
пр. 1155
Тип 055
ТОФ
ЧФ
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