Мехводы больше не нужны?

Транспорт и бронетехника могут лишиться водителей. Вчера, 23 ноября, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что армия США разработала универсальный набор аппаратного и программного обеспечения, который после установки на транспортное средство позволяет эксплуатировать его дистанционно или даже полуавтономно.

Разработчики указывают, что полная автономия также доступна, но военное командование пока не доверяет компьютерным алгоритмам управление вооружением. В ходе испытаний систему испытали более чем на 20 видах транспортных средств и бронетехники. Все они после установки оборудования могли перемещаться по пересечённой местности автономно или же дистанционно (под управлением водителя).

Испытания автономных M2 Bradley (прототип NGCV) и M113

Американская армия уже много лет разрабатывает системы автономного передвижения техники. Одна из таких программ — Automated Ground Resupply (AGR) — изначально разрабатывалась для автономных транспортных колонн в "горячих точках", но показала свою пригодность для любой наземной техники.