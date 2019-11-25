Политработники восстанавливают утраченные позиции

В Моздоке завершил работу сбор руководящего состава ГВПУ

Заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) генерал-полковник Андрей Картаполов, 21 ноября подвел итоги трёхдневного оперативно-специального сбора с руководящим составом органов военно-политической работы ВС РФ. Сбор проходил под его руководством в Моздоке (Северная Осетия) на базе авиационной части Южного военного округа. К участию в форуме политработников было привлечено около 200 должностных лиц.

"Всего с 30 апреля текущего года по настоящее время введено 294 должности политработников", – сказал генерал. Он также сообщил, что работа по совершенствованию структуры и введению новых должностей в военно-политических органах продолжается.

"К настоящему времени введена военно-политическая подготовка для всех категорий личного состава ВС, разработаны новые методики оценки уровня морально-политического и психологического состояния личного состава", – сказал начальник ГВПУ, которого процитировала пресс-служба МО.

Главный политический наставник личного состава войск напомнил, что коллегией МО рассмотрены и приняты решения по совершенствованию деятельности военных учреждений культуры и развитию психологической службы ВС.

Он отметил, что одной из задач сборов было "формирование практических навыков должностных лиц военно-политических органов по планированию и проведению мероприятий военно-политической работы в ходе боевой и учебно-боевой деятельности подразделений, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе операции ВКС России в Сирийской Арабской Республике".

"Положительно оцениваю данные сборы. Мы подвели итоги уходящего года и определили задачи на 2020-й. Основные силы были направлены на подготовку и проведение мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также на поддержание высокого морально-психологического состояния военнослужащих в предстоящих учебно-боевых мероприятиях", – заявил генерал.

В сборах приняли участие заместители по военно-политической работе командующих видов и родов войск, командующих военных округов и флотов, а также начальники центров психологической работы военных округов и Северного флота, начальники военных учреждений культуры и начальники кафедр военных образовательных организаций высшего образования МО РФ.

В рамках сборов на базе гарнизонного дома офицеров во Владикавказе состоялись выездная общественная приемная, на которой военнослужащие и члены их семей могли задать интересующие их вопросы.

"В филиале парка "Патриот" прошли практические занятия по работе с юнармейскими отрядами, приему новых воспитанников и организации культурно-досуговых мероприятий", – сообщила пресс-служба военного ведомства. ГВПУ было учреждено 30 июля 2018 года указом президента РФ Владимира Путина. В тот же день, но уже другим указом, на должность начальника ГВПУ – заместителя министра обороны РФ был назначен генерал-полковник Андрей Картаполов. Первые сообщения о создании управления появились в СМИ в феврале того же года со ссылкой на "источники в Минобороны", которые высказывали предположения, что оно может быть организовано на базе Главного управления по работе с личным составом, преемника Главного военно-политического управления ВС СССР, расформированного ещё в 1991 году после путча ГКЧП в рамках ликвидации политических органов КПСС в ВС.

Заместитель председателя Общественного совета при МО РФ Александр Каньшин тогда отмечал, что "в условиях глобального информационно-психологического противоборства неизмеримо возрастает роль морально-политического единства армии и общества", для чего "необходима коренная перестройка и значительное усиление всей структуры в ВС, которая будет организовывать, проводить и отвечать за морально-идеологическую составляющую в Российской Армии". По некоторым данным, идею воссоздания политуправления продвигал лично министр обороны Сергей Шойгу. 7 августа прошлого года на селекторном совещании МО в Национальном центре управления обороной Шойгу лично представил Картаполова на новую должность. А 31 августа на заседании Коллегии министерства он вручил генералу личный штандарт члена Коллегии – начальника Главного военно-политического управления.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"