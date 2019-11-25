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Независимое военное обозрение

Минобороны укрепляет и чистит заполярные территории

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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" во время стрельб на побережье архипелага Новая Земля.
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" во время стрельб на побережье архипелага Новая Земля.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

В этом году в Арктику доставлено 40 тыс. тонн грузов и спецтехника

Для обустройства военной инфраструктуры в Арктике на архипелаг Новая Земля было доставлено десять тысяч тонн строительных материалов и грузов, включая специальную технику, сообщило в четверг РАН "Интерфакс", со ссылкой на информацию МО. "Рейсы из Мурманска на Новую Землю выполнялись в самом конце навигации практически в ледовых условиях. Все грузовые операции велись круглосуточно и были выполнены в максимально короткие сроки", – сказано в сообщении, которое поступило в Агентство.

Поставки в интересах военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны РФ осуществила компания "Оборонлогистика". "Ранее в навигацию 2019 года в рамках исполнения государственных контрактов с МО РФ "Оборонлогистика" выполнила 11 рейсов в пункты Арктики и на архипелаг Новая Земля, доставив при этом около 30 000 тонн воинских грузов и грузов ВСК", – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках программы по очистке Арктики обеспечен вывоз более трёх тысяч тонн металлолома и устаревшей техники с острова Котельный и из пунктов архипелага Новая Земля, информирует Минобороны.

По его данным, основными портами погрузки при организации доставки грузов в пункты Арктики являются Мурманск, Архангельск, Владивосток, Ванино, Петропавловск-Камчатский.

Отмечается, что "во всех пунктах выгрузки на арктических островах, куда доставляются воинские грузы, портовая инфраструктура отсутствует". Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются "Оборонлогистикой" на необорудованный берег с использованием рейдовых плавсредств.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне. МО РФ сообщило, что за последние несколько лет в Арктике реконструировано почти два десятка аэродромов.

19 ноября командующий Северным флотом (СФ) вице-адмирал Александр Моисеев сообщил о развёртывании в Арктике береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" для прикрытия Северного морского пути. "Береговые ракетные и артиллерийские войска надёжно стоят на охране Северного морского пути и российской Арктики. БРК "Бастион" показали свою высокую эффективность в ходе высокоширотных учений. Этим грозным современным оружием оснащены тактические группы Северного флота на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа", – сказал Моисеев, которого процитировала пресс-служба СФ. Ранее сообщалось о развертывании этого РБК на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова).

20 сентября пресс-служба СФ сообщила о постановке на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля новых систем ПВО дальнего действия С-400. На С-400 перевооружили зенитный ракетный полк СФ на острове Южный. Ранее полк был вооружен системами ПВО С-300. В Арктике также развернуты новые комплексы ПВО ближнего действия – "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-С".


Лина Маякова

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