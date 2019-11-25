"Невидимые" композиты для Су-57 будут выпускать под Калугой

Обнинское ОНПП "Технология" имени Ромашина подписало контракт с ПАО "Компания "Сухой" о выпуске деталей и агрегатов из полимерных композитов для истребителя пятого поколения Су-57.

В 2020-2028 годах калужское предприятие поставит на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре, где собирают самолеты, 74 комплекта изделий.

- Композиты обеспечивают прочность и малый вес планера Су-57, что в совокупности с другими техническими характеристиками сообщает истребителю превосходную маневренность. Кроме того применение композитов делает самолет незаметным для радаров, - рассказали в корпорации Ростех, в которую входит ОНПП имени Ромашина.

"Технология" - лидер по производству композитных материалов в России. Объем разработок и выпуска изделий из углепластика ежегодно увеличивается на 20 процентов. Большинство продукции идет в аэрокосмическую отрасль.

Значительная часть планера Су-57 состоит из полимерных материалов. Помимо снижения веса и решения проблем малозаметности, применение композитов заметно удешевляет производство - альтернатива полимерам, титан намного дороже.

Антон Валагин (Калуга)