Формируется проект Гособоронзаказа на три года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу основные средства направит на закупку вооружения

В российской армии ведется формирование проекта Государственного оборонного заказа на приближающийся 2020 год и плановый период, охватывающий 2021 и 2022 годы. Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу рассказал об этапах проведения подготовки на 2020 год на очередном заседании коллегии Министерства обороны РФ, которое состоялось 20 ноября.

"В следующем году продолжим наращивать боевые возможности войск путем поставок вооружения, а также ремонта и модернизации военной техники", - заявил министр обороны. – К началу 2021 года части постоянной готовности должны быть обеспечены современным вооружением и военной техникой не менее чем на 70 процентов".

Для достижения намеченных показателей в 2020 году две трети финансовых средств необходимо направить на закупку вооружения. В основу предложений по формируемому Гособоронзаказу положен опыт апробации более 300 основных образцов вооружения и военной техники в Сирийской Арабской Республике. Подготавливаются и заключаются контракты, в соответствии с которыми в 2020 году будут размещены задания.

Министр подчеркнул, что принятые меры будут способствовать своевременной и качественной реализации гособоронзаказа в следующем году, что гарантирует сбалансированное оснащение армии и флота современными средствами вооруженной борьбы.

Ирина Дронина