Войти
Независимое военное обозрение

Формируется проект Гособоронзаказа на три года

752
0
0
Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу основные средства направит на закупку вооружения

В российской армии ведется формирование проекта Государственного оборонного заказа на приближающийся 2020 год и плановый период, охватывающий 2021 и 2022 годы. Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу рассказал об этапах проведения подготовки на 2020 год на очередном заседании коллегии Министерства обороны РФ, которое состоялось 20 ноября.

"В следующем году продолжим наращивать боевые возможности войск путем поставок вооружения, а также ремонта и модернизации военной техники", - заявил министр обороны. – К началу 2021 года части постоянной готовности должны быть обеспечены современным вооружением и военной техникой не менее чем на 70 процентов".

Для достижения намеченных показателей в 2020 году две трети финансовых средств необходимо направить на закупку вооружения. В основу предложений по формируемому Гособоронзаказу положен опыт апробации более 300 основных образцов вооружения и военной техники в Сирийской Арабской Республике. Подготавливаются и заключаются контракты, в соответствии с которыми в 2020 году будут размещены задания.

Министр подчеркнул, что принятые меры будут способствовать своевременной и качественной реализации гособоронзаказа в следующем году, что гарантирует сбалансированное оснащение армии и флота современными средствами вооруженной борьбы.


Ирина Дронина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
26.09.2019
Возрождение непобедимой и легендарной
11.10.2018
Шойгу: в 2017 году российские войска получили 206 новейших образцов вооружений
09.11.2017
Выступление Министра обороны России Сергея Шойгу на заседании Коллегии Министерства обороны
08.11.2017
Шойгу: неядерные силы РФ к 2020 году смогут полностью обеспечивать безопасность страны
09.11.2015
Три ударных года Сергея Шойгу
03.07.2013
Виражи беспилотной авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:55
  • 23
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 25.11 11:53
  • 37
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 11:52
  • 1
Минобороны Украины готово учить НАТО, как бороться с Россией
  • 25.11 11:47
  • 3
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"