Новую подводную лодку получит ВМФ России

Субмарина "Петропавловск-Камчатский" завершила испытания

Новейшая подводная дизель-электрическая лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 в ходе выполнения программы испытаний подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики, сообщает Министерство обороны РФ. Государственные испытания проходили в Балтийском море и было совершено несколько запланированных погружений, после чего судно вернулось в Санкт-Петербург.

Торжественная церемония принятия лодки "Петропавловск-Камчатский" в состав Военно-морского флота РФ назначена на 25 ноября 2019 года и пройдет на Санкт-Петербургском предприятии-изготовителе "Адмиралтейские верфи".

Новая лодка будет использоваться в Тихоокеанском регионе, учитывая специфику эксплуатации в морской зоне Дальнего Востока. Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе заявил: "В серии неатомных подводных лодок проекта 363.3, строящихся для подводных сил Тихоокеанского флота, реализуются новые технические решения по целому ряду систем жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения. Главной особенностью первой подводной лодки "Петропавловск-Камчатский" и других подводных лодок этой серии для Тихоокеанского флота является то, что они строятся с учетом специфики их эксплуатации в морской зоне Дальнего Востока".

Неатомная подлодка оснащена высокоточными ракетами "Калибр" и экипаж уже прошел специальную подготовку по ведению подводного боя с их применением.

Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" (по классификации НАТО – Improved Kilo) являются основным классом неатомных подводных лодок, созданных в России. Еще один проект 877 "Палтус" хоть и является более многочисленным в своем классе, но эксперты утверждают, что будущее за 636-м, который отличается меньшей шумностью и более высокими ходовыми характеристиками. А использование многоцелевого ракетного комплекса "Калибр" увеличивает боевые качества подлодки, 877-ой имеет на вооружении только торпеды. Изначально "Варшавянка" рассматривалась как экспортная версия "Палтуса" и долгое время строилась на экспорт для Китая, Алжира, Вьетнама. Впоследствии было решено развивать с ее помощью дизель-электрическое направление подводного флота России и серия из шести кораблей была создана для Черноморского флота РФ.

"Петропавловск-Камчатский" станет первой лодкой, построенной для Тихоокеанского подводного флота. К спуску на воду также готовится "Волхов", продолжается строительство субмарин "Магадан" и "Уфа", подписаны контракты на создание еще двух единиц. До настоящего времени ТОФ располагал семью кораблями проекта "Палтус". Проекта 636.3 придет на смену устаревшим подлодкам, которые могут быть списаны из-за выработки ресурса. Кроме того, ТОФ в своем составе имеет подводные лодки с атомной энергоустановкой.

Ирина Дронина