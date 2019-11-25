Бронированный пикап Илона Маска за сутки заказали 146 тысяч раз

За сутки после презентации Tesla получила 146 тысяч заказов на бронированный электропикап Cybertruck. Об этом сообщил в Twitter основатель компании Илон Маск.

Он утверждает, что 42 процента покупателей выбрали модель с двумя двигателями, стоящую 49,9 тысячи долларов (3,2 миллиона рублей). 41 процент заказов пришелся на пикап с тремя двигателями, который будет продаваться по 69,9 тысячи долларов (4,5 миллиона рублей). Лишь 17 процентов заказали базовую версию Cybertruck с единственным двигателем, которая стоит 39,9 тысячи долларов (2,6 миллиона рублей).

Издание The Guardian отмечает, что после презентации электрического пикапа курс акций Tesla упал на шесть процентов. В результате состояние Илона Маска сократилось на 768 миллионов долларов (49,1 миллиарда рублей).

22 ноября сообщалось, что на презентации Tesla в Лос-Анджелесе был продемонстрирован электрический пикап Cybertruck с бронированным корпусом и угловатым футуристическим дизайном. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в конце 2021 года.