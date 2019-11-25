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Теперь за воровством будут следить из космоса

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Источник изображения: vpk-news.ru

Для контроля строительных работ второй очереди космодрома "Восточный" используются спутники дистанционного зондирования Земли, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Рогозин объяснил, что данные со спутников позволяют контролировать ход выполнения работ на регулярной основе. Он добавил, что при анализе спутниковых снимков используются методы математической обработки, что помогает отслеживать изменение площади стройки, количество задействованной техники и объём выполненных работ.

Также глава Роскосмоса отметил, что для более дательного контроля применяется аэрофотосъёмка, проводимая с помощью беспилотных летательных аппаратов.

"И в итоге считаем, что в генеральной дирекции, в руководстве государственной корпорации "Роскосмос" есть вся объективная информация о том, что реально на стройке происходит", - подчеркнул Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что строительство объектов второй очереди космодрома "Восточный" ведётся с соблюдением графика.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
БПЛА
Восточный Космодром
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