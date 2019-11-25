Минобороны Украины готово учить НАТО, как бороться с Россией

Украина готова поделиться с Канадой опытом, усвоенным в ходе пятилетней "борьбы с Россией".

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью CTV News. Сейчас министр обороны находится в Канаде (Галифакс) на форуме безопасности.

Загороднюк отметил, что Канада оказала Украине "много поддержки и помощи - как материальной, так и не материальной". Он также добавил, что расширение взаимоотношений между Украиной и Канадой находится в интересах Киева.

"И поскольку мы уже имеем пять лет опыта борьбы с Россией, мы хотели бы помочь нашим друзьям с помощью усвоенных уроков, опыта. Я знаю, что Канада также заинтересована в этом", - отметил министр обороны Украины.

Ранее уже сообщалось, что Канада готова поставлять вооружение на Украину. В том числе и снайперские винтовки.