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"Панцирь-С" за сутки уничтожил американский и итальянский БПЛА

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Источник изображения: vpk-news.ru

Командование вооруженных сил США опубликовало короткий пресс-релиз, в котором сказано, что в районе Триполи был потерян беспилотник.

Последний был уничтожен огнем из зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1Э. Данное оружие было доставлено в Ливию из Объединенных Арабских Эмиратов.

На данный момент в "Ливийской национальной армии" не прокомментировали данный инцидент, однако, можно сделать предположение, что причиной атаки стало нарушение воздушного пространства страны американским БПЛА.

Модель летательного аппарата также остается неизвестной.

Примечательно, что за несколько часов до этого, сообщает Free News, "Панцирь-С1Э" сбил итальянский беспилотник MQ-9 Reaper.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Ливия
ОАЭ
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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