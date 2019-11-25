"Панцирь-С" за сутки уничтожил американский и итальянский БПЛА

Командование вооруженных сил США опубликовало короткий пресс-релиз, в котором сказано, что в районе Триполи был потерян беспилотник.

Последний был уничтожен огнем из зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1Э. Данное оружие было доставлено в Ливию из Объединенных Арабских Эмиратов.

На данный момент в "Ливийской национальной армии" не прокомментировали данный инцидент, однако, можно сделать предположение, что причиной атаки стало нарушение воздушного пространства страны американским БПЛА.

Модель летательного аппарата также остается неизвестной.

Примечательно, что за несколько часов до этого, сообщает Free News, "Панцирь-С1Э" сбил итальянский беспилотник MQ-9 Reaper.