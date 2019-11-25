Десантники России и Белоруссии провели совместные практические занятия

Российско-белорусские сборы представителей ВДВ завершился в Тульской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Сборы проходили с 18 до 22 ноября.

"В рамках сборов подведены итоги выполнения совместных мероприятий воздушно-десантной службы по организации подготовки личного состава и техники к плановым совместным мероприятиям в 2019-2020 гг", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе сборов российские и белорусские военные выработали единую методику подготовки к десантированию и хранения техники, а также провели практические занятия.

"Отработка швартовки и загрузки боевых машин БМД-2, БТР-Д и 120-мм самоходной артиллерийско-миномётной установки "Нона" в самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76мд прошла на аэродроме "Клоково" в г. Туле и "Дягилево" в Рязани", - сообщает департамент Минобороны.

Всего в сборах было задействовано около 300 военнослужащих из России и Белоруссии и 30 единиц техники.