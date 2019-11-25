Под Воронежем развернули дальнобойные системы ПВО

Полк ПВО под Воронежем завершил перевооружение на новейшую версию зенитных ракетных комплексов С-300ПМ-2 "Фаворит".

- Техника второго дивизиона "Фаворитов" прибыла в пункт постоянной дислокации в Воронежской области. Основным отличием систем ПВО от предшественников стали заводские усовершенствования мобильного пункта управления и новые ракеты, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Базирующийся под Воронежем зенитный ракетный полк входит в систему ПВО Центрального промышленного района. Основной его задачей является защита от нападения с воздуха Нововоронежской АЭС, двух военных аэродромов: Балтимор и Бутурлиновка, - промышленных предприятий. Новое поколение С-300 заступит на боевое дежурство 2 декабря.

Зенитная система средней дальности С-300ПМ2 "Фаворит" - самая новая в семействе С-300. Использование нового радара целеуказания - всевысотного обнаружителя 96Л6Е, - и новой ракеты 48Н6Е2 повысило эффективность комплекса при работе по баллистическим целям с обеспечением подрыва их заряда. До 200 километров расширена дальность работы по аэродинамическим целям - в том числе при стрельбе вдогон.

Пункт боевого управления автоматически определяет государственную принадлежность, тип и степень опасности, параметры траектории до 300 целей в зоне ответственности, вычисляет условия ведения стрельбы огневыми дивизионами, распределяет между ними цели с учетом имеющегося боекомплекта. Командная машина может управлять пусковыми установками семейств С-200 и С-300 для одновременного обстрела 36 целей с наведением на каждую двух зенитных ракет.

Одним залпом "Фаворит" может уничтожить вражеский авиполк и дюжину крылатых ракет впридачу.

Антон Валагин (Воронеж)