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Российская газета

В России для роботов разработают тактику ведения городских боев

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Источник изображения: Донат Сорокин/ТАСС

Эффективно действовать в городских условиях российским боевым роботам позволит специально разработанная для них тактика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства, в частности, отметил, что оборонные предприятия получили задачу создать перспективный облик боевых роботов для применения в городской среде и прибрежной зоне. Уже к началу 2020 года планируется предложить тактику и способы использования таких роботов в условиях города.

"Пока мы с трудом отвечаем на вопросы, почему мы воюем в городах, а используем стратегическое оружие", - цитирует агентство представителя военной отрасли.

Напомним, ранее появилась информация о том, что к 2025 году российская армия сможет использовать для решения боевых задач группировки многофункциональных роботов. При этом участие людей будет минимальным.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Робот
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