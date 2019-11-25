"Украина или смерть": Зеленский нацепил шеврон с черепом

Появилось фото Зеленского с черепом и костями на шевроне

В сети появилось фото президента Украины Владимира Зеленского в военной куртке с шевроном, на котором изображены череп с костями и надписью "Украина или смерть" - эмблемой украинского формирования "Черные запорожцы", сражавшегося против Красной армии. В таком виде политик провел встречу с моряками в порту города Очаков Николаевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил порт города Очаков Николаевской области в военной куртке с шевроном, на котором изображены череп с костями и надписью "Украина или смерть" - эмблемой украинского формирования "Черные запорожцы", сражавшегося против советских войск в первой половине XX века.

Фотографию украинского лидера разместил на своей странице в Facebook украинский журналист Роман Доник. Фото было сделано во время встречи Зеленского с моряками и осмотра им кораблей, задержанных сотрудниками Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе в ноябре прошлого года и недавно возвращенных украинской стороне.

"Зеленский на встречу с моряками нацепил патч 72-й бригады, который ему подарили в Луганской области. Я помню, как все освистывали [предыдущего президента Украины Петра] Порошенко за тактическую кобуру на бедре. Порошенко сделал работу над ошибками и больше не играл "крутого воЕна". То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее", - написал Доник.

В начале нынешнего месяца резолюцию против попыток реабилитации и героизации нацистской идеологии поддержал третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам. Предложенный Российской Федерацией документ поддержала 121 страна мира. США и Украина выступили против резолюции, еще 55 стран воздержались от голосования.

"В последнее время наблюдаются опасные тенденции, связанные с пропагандой нацизма", - говорится в резолюции.

РФ призывает бороться с ними на региональном и международном уровне. Кроме того, Москва призвала страны мира ликвидировать на законодательном уровне все существующие формы расовой дискриминации, передает ФАН.

Директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов напомнил на заседании третьего комитета ГА ООН, что

нацистская идеология была осуждена на международном Нюрнбергском трибунале в 1945 году, но сейчас некоторые страны и личности в угоду своим интересам пытаются возродить человеконенавистническую идеологию Третьего рейха.

В конце прошлого месяца во время празднования годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о возвращении фашизма на Украину.

Он напомнил о посещении концерта пропагандирующей фашизм группы "Сокира Перуна" премьером Украины Алексеем Гончаруком, а также о сносе памятников героям-освободителям. По словам Рабиновича, это символизирует приход фашизма на улицы страны.

"Значит, опять началась война, и она касается каждого из нас", - сказал нардеп.

Депутат призвал украинцев осознать, что страна "стоит на передовом рубеже", и задача общества и власти "не дать фашизму поднять голову".

В этой связи партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила за немедленную отставку Гончарука. Депутаты посчитали визит премьера на такое мероприятие неуважением к "народу, победившему фашизм в Великой Отечественной войне". Также Гончарука обвинили в срыве мирного процесса в Донбассе и поддержке неонацистских радикальных организаций.

В декабре прошлого года тогдашний президент Украины Петр Порошенко в ходе посещения одной из военных частей вооруженных сил страны сфотографировался с солдатами, на груди одного из которых помещена нашивка танковой дивизии СС "Мертвая голова" - военизированного формирования, которое подчинялось лично Адольфу Гитлеру.

Фотоотчет размещен на официальном портале украинского лидера и его странице в фейсбуке. Первыми на фото обратили внимание пользователи сети.

"Шикарное фото! Особенно шикарен вон тот воин с шевроном дивизии СС "Мертвая голова"... Не останавливайтесь, славные продолжатели дела фюрера!",

"Было еще отдельное фото этого красавца крупным планом, но удалили. Зачем? Украина же свободная страна, не то, что Беларусь, где вводят уголовную ответственность за прославление нацизма", "Надо петрушке на шапку этот шеврон было пришить вместо трезуба", - гласят комментарии под фото Порошенко.

За два дня до этого Верховная рада Украины приняла решение признать ветеранами войны нацистов, в том числе участников запрещенной в России экстремистской организации "Украинская повстанческая армия" (организация запрещена в России). Соответствующие поправки в закон о статусе ветеранов войны повышают их социальную защищенность.

Речь, в частности, шла о боевиках, которые во время и после Великой Отечественной войны вели подрывную деятельность против советской власти и убивали мирных граждан. За расширение перечня проголосовали 236 депутатов при 226 минимально необходимых, передает НСН.

Стоит отметить, что на Украине проходят регулярно марши правых радикалов - в апреле прошлого года во Львове около 1 тыс. украинских националистов провели так называемый "марш величия и духа" в честь памяти дивизии СС "Галичина". Дивизия была сформирована 75 лет назад, в 1943 году.

В ходе марша украинские националисты выкрикивали лозунги "Украина превыше всего" и "Галичина" - дивизия героев". Кроме того, радикалы несли флаги с эмблемой дивизии - желтым львом на голубом поле с тремя золотыми коронами. Марш прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам Львова.

Рафаэль Фахрутдинов