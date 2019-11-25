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Военное обозрение

Вашингтон назвал условия улучшения отношений с Москвой

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Источник изображения: topwar.ru

Улучшение двухсторонних отношений Соединенных Штатов и России возможны только при выполнении двух условий - исполнение Москвой минских соглашений и отказ от вмешательства в "американские демократические процессы". Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, говорится в заявлении американского Госдепа.

Первый заместитель госсекретаря Салливан подтвердил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение отношений зависит от выполнения Москвой минских договоренностей и отказа от усилий подорвать наши демократические процессы

- заявила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Как пояснили в Госдепе, встреча Салливана и Лаврова прошла на полях саммита "двадцатки" в преддверии вступления Салливана в должность посла США в России. Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая Северную Корею и Сирию.

Ранее Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Донбассе и, соответственно, участником минских соглашений. Сторонами, подписавшими данные соглашения являются народные республики Донбасса и Украина, именно они должны выполнять принятые на себя обязательства. Россия, наряду с Германией и Францией является лишь гарантом выполнения договоренностей.

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Страны
Германия
КНДР
Ливан
Россия
Сирия
США
Украина
Франция
Персоны
Лавров Сергей
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