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Известия.ru

Космонавтам запретили использовать слова-паразиты

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Источник изображения: Фото: facebook.com/pg/Roscosmos

Центр подготовки космонавтов и ракетно-космическая корпорация "Энергия" составили методические рекомендации по ведению связи с космонавтами.

Как сообщает "РИА Новости" в воскресенье, 24 ноября, со ссылкой на доклад организаций, они уже внедрены в работу и дали первые результаты. Так, для ведения связи требуется "говорить ясно и отчетливо, скорость речи не должна превышать 100 слов в минуту" и сохранять громкость передачи информации, отмечается в рекомендациях

Также "переговоры должны быть краткими, технически грамотными, вестись с соблюдением правил произношения отдельных слов, четкой дикцией, исключением слов-паразитов и звуков запинания". Кроме того, "недопустимы любые некорректные и негативные высказывания на любые темы", допускаются слова приветствия и благодарности в адрес космонавтов.

Опыт использования рекомендаций позволил повысить эффективность выполнения полетных задач экипажем Международной космической станции (МКС). Авторы документа резюмировали, что стараются поддерживать гармоничные отношения с экипажем, а также учитывать участие в программе МКС представителей различных культур.

Общение российского Центра управления полетами (ЦУП) с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России. Во время полета станции над другими территориями связь осуществляется через американские спутники-ретрансляторы.

1 ноября стало известно, что космонавты МКС попробуют испечь печенье прямо на станции в электропечи Zero G Oven, которая работает в условиях невесомости. Она способна разогреться до температуры в 177 градусов, что вдвое выше, чем у имеющихся на станции средств для разогрева пищи.

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ЦПК Гагарина
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