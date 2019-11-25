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Военное обозрение

В США заявили о незаинтересованности во вступлении Украины в НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

НАТО в ближайшее время не будет принимать Украину в свои ряды, альянс в этом не заинтересован на фоне возможного обострения отношений с Россией. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

На форуме по безопасности, проходящем в канадском Галифаксе, О'Брайен отвечая на вопрос журналистов, следует ли НАТО принять более активные действия по защите Украины от "российской агрессии", пояснил, что вступление Украины в НАТО не стоит ждать в ближайшем будущем, так как альянс не хочет вступать в прямой конфликт с Россией.

Что касается НАТО и Украины, то я не думаю, что это сейчас на повестке дня. (...) Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией

- заявил он.

По словам советника американского президента, НАТО создавалось, чтобы "не допустить конфликта с Россией", которого на Западе "сильно не хотят".

В то же время, подчеркнул О'Брайен, США не собираются "оставлять Киев один на один с Москвой" и в дальнейшем будут придерживаться своей позиции по данному вопросу и поддерживать Украину в противостоянии с Россией.

Напомним, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО закреплено в Конституции страны. По мнению функционеров альянса, Киев не сможет вступить в НАТО ближайшие двадцать лет, поскольку невыполнимыми остаются несколько необходимых для вступления критериев.

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