Рассекречены правила общения Земли с космонавтами

Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" составили методические рекомендации по общению между Центром управления полетами и космонавтами. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в общении с экипажем космического корабля рекомендуется говорить ясно и отчетливо, без слов-паразитов и звуков запинания. Речь не должна быть быстрее 100 слов в минуту и вестись с соблюдением правил произношения отдельных слов. "Во время ведения переговоров с экипажем недопустимы любые некорректные и негативные высказывания на любые темы", — добавили составители правил.

Отмечается, что эти рекомендации уже используются в Центре управления полетами. По утверждению специалистов, опыт их использования позволил повысить оперативность и эффективность выполнения экипажем МКС полетных задач и сократить ошибки в работе экипажа.

Ранее в ноябре космонавт Сергей Рязанский рассказал, что россиянки редко летают в космос из-за созданных для мужчин требований к работе. Он отметил, что никто не будет подгонять запуск ракеты или выход в космос под фазу менструального цикла.