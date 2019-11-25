В парламенте Египта возмутились угрозами США из-за Су-35

Член парламентского комитета Египта по нацбезопасности генерал Яхья аль-Кидвани прокомментировал сообщения о том, что США угрожали Каиру санкциями в случае приобретения российских истребителей Су-35.

Генерал заявил, что такие угрозы неприемлемы и "выходят за рамки дипломатических норм", являясь "вмешательством во внутренние дела Египта". Он подчеркнул, что его страна "самостоятельно принимает решения о механизмах военно-технического сотрудничества" и стремится к диверсификации источников вооружения, передает РИА "Новости".

Депутат египетского парламента заверил, что Каир "не поддастся на давление США" и не станет "менять свою политику в угоду" Вашингтону. Египет намерен продолжить сотрудничество с Россией в сфере вооружений и обмена информацией, а также проводить совместные учения с российскими военными.

"Египет – большое государство, которое действует в соответствии с собственными интересами и не приемлет диктата извне", – сказал аль-Кидвани.

Напомним, Госдеп пригрозил Египту санкциями за покупку самолетов у России. Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что это свидетельствует о неспособности США конкурировать с российской военной техникой в честной борьбе.

Антон Антонов