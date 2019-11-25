Войти
Военно-промышленный курьер

Спецназ талибов обзавелся современным оружием

349
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Сети появились фотографии с набором оружия и аксессуаров, принадлежащих, как утверждается, члену "спецназа" афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) - так называемой "Красной группы".

"Я думаю, раньше вы такого не видели", - лаконично заключил владелец твиттера Calibre Obskura, выложивший фото.

Арсенал участника "Красной группы" необычен для талибов, которые, согласно стереотипам, воюют исключительно старыми АК. 

На фото достаточно современная американская винтовка M16A4. Такое оружие появилось в американской армии в середине 90-х - это была первая "эмка" с планкой Пикатинни для крепления аксессуаров. На оружии установлен тепловизионный прицел Pulsar Apex XP/XQ50/38 - это достаточно совершенная и дорогая модель, она стоит несколько тысяч долларов. Такие тепловизоры позволяют отыскивать цель ночью на расстоянии в сотни метров. 

Рядом с винтовкой лежит пистолет, который тоже вызывает интерес - это не ТТ-33, которые обычно попадаются у талибов, а новый американский SD VE от компании Smith&Wesson под патрон 9×19 Parabellum.

Помимо стрелкового оружия, на снимке можно видеть гранаты трех систем, складную телескопическую лестницу, кусачки и другие вещи.

Портал 42.tut.by сообщает, что о появлении у талибов "Красной группы" стало известно в 2014 году, со временем вооружение подразделения становится все совершеннее.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Продукция
M16
Похожие новости
29.03.2019
ССО: восточный вариант
09.08.2017
Пентагон объявил тендер на закупку винтовок калибра 7,62x5;51 мм
23.08.2016
США поставят Афганистану стрелковое оружие на сумму 60 млн. долларов
08.04.2013
Обзор программ для сил специальных операций
20.07.2012
В России сделают облегченное оружие и снайперскую пулю
11.12.2007
Малайзия должна до конца 2007 года получить около 20 тыс. американских винтовок M16/M4
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:47
  • 3
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 11:47
  • 22
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли