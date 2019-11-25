Спецназ талибов обзавелся современным оружием

В Сети появились фотографии с набором оружия и аксессуаров, принадлежащих, как утверждается, члену "спецназа" афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) - так называемой "Красной группы".

"Я думаю, раньше вы такого не видели", - лаконично заключил владелец твиттера Calibre Obskura, выложивший фото.

Арсенал участника "Красной группы" необычен для талибов, которые, согласно стереотипам, воюют исключительно старыми АК.

На фото достаточно современная американская винтовка M16A4. Такое оружие появилось в американской армии в середине 90-х - это была первая "эмка" с планкой Пикатинни для крепления аксессуаров. На оружии установлен тепловизионный прицел Pulsar Apex XP/XQ50/38 - это достаточно совершенная и дорогая модель, она стоит несколько тысяч долларов. Такие тепловизоры позволяют отыскивать цель ночью на расстоянии в сотни метров.

Рядом с винтовкой лежит пистолет, который тоже вызывает интерес - это не ТТ-33, которые обычно попадаются у талибов, а новый американский SD VE от компании Smith&Wesson под патрон 9×19 Parabellum.

Помимо стрелкового оружия, на снимке можно видеть гранаты трех систем, складную телескопическую лестницу, кусачки и другие вещи.

Портал 42.tut.by сообщает, что о появлении у талибов "Красной группы" стало известно в 2014 году, со временем вооружение подразделения становится все совершеннее.