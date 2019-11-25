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Вестник Мордовии

ВВС Израиля уничтожили ЗСУ "Шилка" и 5 других единиц военной техники САР

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Сирийская армия в результате недавнего израильского налета потеряла в общей сложности 6 единиц техники, в том числе зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4 "Шилка". Данные об этом размещены в ряде источников, отслеживающих ситуацию в этой стране, например в twitter-аккаунте Within Syria.

Российский эксперт Юрий Лямин, в свою очередь, отметил, что пока трудно судить о реальных результатах этих атак, так как нет никаких фотографий уничтоженной техники. Имеются лишь спутниковые снимки пораженных строений. Правда, необходимо отметить, что сами сирийцы в соцсетях сообщают о гибели военнослужащих ПВО.

Сирийская противовоздушная оборона в районе Дамаска фактически вынуждена работать только на то, чтобы отбиваться от запущенных ракет и бомб, когда противник имеет возможность выбирать время и место удара. Это заведомо ставит ПВО в очень слабое и невыгодное положение.

Сирийцам нужны новые ЗРК большой дальности, одна позиция С-300 в районе Масьяфа в горах около побережья при всем желании не может прикрыть юг Сирии. Но и этого может быть мало, ведь Израиль свободно хозяйничает в ливанском небе. Не зря же долгое время сирийские вооруженные силы держали в ливанской долине Бекаа сильную группировку ПВО.

Что же касается появившейся информации о возможной покупке Дамаском ракетных комплексов противовоздушной обороны у Китая, то это больше похоже на вброс. Объективно говоря, денег на такую покупку у Сирии сейчас нет, у Ирана тоже со свободными средствами напряженно, и есть более важные нужды. Китай же вряд ли даст на это кредит.

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Кредитование
Страны
Израиль
Иран
Китай
Ливан
Россия
Сирия
Продукция
С-300
Шилка
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