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ТАСС

Хинштейн: уголовные дела о хищениях на Восточном не связаны с интересами бизнес-структур

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Космодром Восточный в 2016
Космодром Восточный в 2016.
Источник изображения: Фото: Марина Лысцева / Роскосмос

В основе такого рода дел лежат именно объективные и непреложные факты о хищении и злоупотреблении, считает депутат

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Уголовные дела о хищениях на космодроме Восточный не имеют политической подоплеки и не продиктованы интересами отдельных бизнес-структур. Такое мнение высказал в субботу журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, отвечая на вопрос о том, не являются новые ли уголовные дела способом для смены генподрядчика второй очереди строительства, которую ведет ПСО "Казань".

В пресс-службе ПСО "Казань" ранее сообщали, что правоохранители проводят проверку на предприятии в рамках уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве объектов Восточного, о возбуждении которых стало известно 15 ноября.

"Я убежден, что в основе такого рода дел, тем более находящихся на контроле у руководства страны, не может быть каких-то интриг, сведения счетов, бизнес-интересов, а в основе лежат именно объективные и непреложные факты о хищении и злоупотреблении, уголовно наказуемых деяний. А то, что на космодроме воровали и воровали в масштабах огромных, в этом, я думаю, мало кто сомневается", - сказал он.

11 ноября президент России Владимир Путин заявил, что порядок на строительстве космодрома Восточный пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и приговоры.

Космодром Восточный в Амурской области - первый национальный космодром России гражданского назначения. Полномасштабные строительные работы по созданию его инфраструктуры и технологических объектов начались в 2012 году. Строительство космодрома сопровождалось многочисленными проблемами: по данным Генпрокуратуры, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тыс. различных нарушений, возбуждены 140 уголовных дел, а общий ущерб был оценен в 10 млрд рублей. На прошлой неделе СК РФ сообщил, что по факту мошенничества при строительстве на Восточном возбуждены еще два дела по эпизодам с ноября 2018 года по май 2019 года, сумма ущерба составила 240 млн рублей.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Восточный Космодром
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