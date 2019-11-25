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Рогозин заявил о соблюдении графика строительства "Восточного"

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Технический комплекс космодрома "Восточный"
Технический комплекс космодрома "Восточный".
Источник изображения: Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что график строительства второй очереди космодрома "Восточный" выдерживается. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает "Интерфакс".

По словам Рогозина, сейчас в строительстве задействованы 140 единиц техники, а также 1260 рабочих. График выдерживается, "несмотря на то что там достаточно холодно", сказал глава "Роскосмоса".

Рогозин добавил, что каждый месяц лично инспектирует ход работ.

11 ноября Путин на совещании с членами правительства на примере строительства "Восточного" напомнил о необходимости обеспечить строгое целевое использование средств и абсолютную прозрачность при реализации крупных проектов. "Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов", — заявил глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что на строительство "Восточного" было выделено 91 миллиарда рублей, а похищено 11 миллиардов, из которых удалось вернуть государству только 3,5 миллиарда.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко 17 ноября сообщила, что СКР расследует 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, 42 уже направлены в суд.

Рогозин 12 ноября заявил прессе, что в настоящее время нет оснований для беспокойства из-за эффективности траты средств на космодром "Восточный". По его словам, критика президента "абсолютно обоснована", и глава государства "информирован в деталях". "Мы тоже в деталях знаем, кто там и чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных", — заявил глава "Роскосмоса".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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