Отработал свое: как сгорел военный спутник России

В России объяснили сход с орбиты военного спутника

Российский военный спутник "Космос-2422", предназначенный для предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Сначала об этом сообщили северо-американские военные, а затем происшествие подтвердили в Минобороны. В российском ведомстве подчеркнули, что спутник выработал свой ресурс. В космосе он провел более 10 лет.

В Минобороны подтвердили, что с орбиты сошел российский спутник "Космос-2422" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), который впоследствии сгорел в атмосфере, передает ТАСС.

"Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил подтвердили факт схождения с орбиты фрагментов космического аппарата "Космос-2422", - говорится в заявлении главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил.

Вместе с тем издание отмечает со ссылкой на Центр контроля космического пространства ГЦ РКО, что "схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01.15 мск 23 ноября 2019 года над акваторией Тихого океана".

В ведомстве уточнили, что при прохождении плотных слоев атмосферы обломки спутника сгорели.

В то же время российском Министерстве обороны подчеркнули, что сошедший с орбиты спутник уже выработал свой ресурс. В космическое пространство это устройство было запущено в 2006 году с космодрома Плесецк. Отмечается, что аппарат разработан на базе платформы УС-КС "Око". Благодаря "Космосу-2422" отслеживались старты межконтинентальных баллистических ракет - он передавал всю информацию на Землю.

Главный центр разведки космической обстановки занимается информационным обеспечением решения задач парирования угроз, которые исходят из космоса и в космосе, а также беспрепятственного развертывания и функционирования отечественных группировок космических аппаратов. Кроме того, он оценивает опасности, которые связаны с техногенным засорением космического пространства.

О том, что российский спутник сошел с орбиты ранее сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

Американские военные отметили, что аппарат сошел с орбиты в ночь с пятницы, 22 ноября, на субботу. По информации NORAD, он был зафиксирован в последний раз на высоте 80 км. В настоящее время объекта на орбите больше не существует.

Стоит отметить, что сейчас Россия создает новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), состоящий из спутников "Тундра". Первый из них был запущен в 2015 году, второй - в 2017-м.

До 2020 года планируется ввести около 10 таких спутников и построить пять радиолокационных станций СПРН, заявил ранее первый заместитель главкома воздушно-космических сил генерал Павел Кураченко. По данным ТАСС, эти сроки будут сдвинуты до 2022 года.

В середине октября замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил о том, что успешно запущенный в сентябре спутник "Космос-2541" (серия "Тундра") начал свою работу. О том, что его вывели на орбиту Минобороны объявило 26 сентября.

Как отмечал специализированный американский сайт Space flight now, аппарат стал третьим спутником новой российской Единой космической системы (ЕКС), которая нужна, чтобы предупреждать о ракетном нападении. Этот факт подтвердил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.

Вместе с тем на сайте оборонного российского ведомства отмечалось, что ЕКС заступила на опытное боевое дежурство в декабре 2017 года. "Тундрой" называется серия военных спутников, каждый из которых именуется "Космосом". Аппараты также имеют свои номера, которые зависят, прежде всего, от сроков запуска, отмечает ТАСС. Космические устройства ЕКС производятся Ракетно-космической корпорацией "Энергия".

Случай с падением спутника не единственный за этот год. Так, в январе в атмосфере сгорел еще один космический объект - российский спутник "Космос-2430". Его запустили на орбиту в 2007 году. Как объяснили в командовании Воздушно-космических сил России, аппарата сгорел в плотных слоях атмосферы над Атлантическим океаном на высоте около 100 км. Утверждалось, что этот спутник был планово выведен с орбиты. Это устройство также было частью системы "Око" по обнаружению запусков межконтинентальных баллистических ракет.

Ангелина Мильченко