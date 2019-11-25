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Израиль не хочет отдавать Иордании "островок мира"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Король Хашимитского королевства Иордания Абдалла II заявил, выступая в Вашингтонском институте ближневосточной политики, что в настоящее время отношения между Иорданией и Израилем хуже, чем когда бы то ни было, сообщает иорданское информационное агентство Petra.

Проблемы, возникшие у нас с Израилем, являются двусторонними. Отчасти это внутренняя политика… Нам нужен символ надежды и общих возможностей для израильтян, палестинцев, иорданцев и других народов, подчеркнул Абдалла.

Израильское агентство Newsru.co.il напоминает, что в прошлом году Иордания сообщила Израилю, что король Абдалла II принял решение частично аннулировать Израильско-иорданский мирный договор и вернуть в пользование Иордании два участка земли – "остров мира" в районе Нахараим, а также Мувлаат а-Цофар пустыне Арава.

В рамках Израильско-иорданского мирного договора от 1994 года оба эти участка отходили к Иордании, однако оставались в распоряжении Израиля на ближайшие 25 лет. В 2019 году срок договора истек, но Израиль надеялся продлить его еще на 25 лет.

Отметим, что Иордания и Египет являются единственными арабскими государствами, имеющими официальные мирные договоры и дипломатические отношения с Израилем.

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Египет
Израиль
Иордания
США
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