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ТАСС

Российский спутник системы предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере

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Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты в ночь с пятницы на субботу. Последний раз аппарат был зафиксирован на высоте 80 км

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский спутник "Космос-2422", который входил в систему предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты в ночь с пятницы на субботу. Последний раз аппарат был зафиксирован на высоте 80 км. В настоящее время объект на орбите больше не существует.

Спутник "Космос-2422" разработан на базе платформы УС-КС "Око". Аппарат мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет, соответствующая информация передавалась на Землю. Спутник был запущен с космодрома Плесецк 21 июля 2006 года на высокую эллиптическую орбиту.

В настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении, состоящий из спутников "Тундра". Первый из них был запущен в 2015 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Плесецк
СПРН
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