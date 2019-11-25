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Известия.ru

Мантуров рассказал о переговорах России и Норвегии о поставках SSJ-100

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что Россия и Норвегия обсуждают поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом пишет ТАСС в субботу, 23 ноября.

"Диалог (о поставках самолетов SSJ-100. — Ред.) идет действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет", — заявил Мантуров.

25 октября РБК со ссылкой на источники писал, что норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle заключила меморандум с "Гражданскими самолетами Сухого" (ГСС) о поставке 40 самолетов SSJ-100.

Отмечалось, что поставка будет происходить в два этапа: на первом 10 самолетов получит в лизинг аргентинская "дочка" Norwegian Air, а потом еще 30 — головная компания. Собеседники агентства утверждали, что авиакомпания также просила предоставить ей возможность летать по транссибирскому маршруту и скидки на оплату таких полетов.

Позже в этот же день авиакомпания опровергла данное заявление.

Sukhoi Superjet 100 — это российский ближнемагистральный самолет, способный летать на расстояние до 4,6 тыс. км и рассчитанный на перевозку 98 пассажиров. 15 сентября глава "Ростеха" Сергей Чемезов допустил ребрендинг этой модели, отметив важность ухода от зависимости от иностранных комплектующих. 27 сентября в ГСС рассказали ТАСС, что в рамках комплексной модернизации лайнера его могут переименовать.

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Страны
Аргентина
Норвегия
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ГСС
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
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