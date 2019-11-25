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Компания Space X готова осваивать околоземную орбиту в стиле "дикого запада"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраель раскритиковал частную космическую компанию Space X за её стремление превратить низкую околоземную орбиту в "дикий запад", расположив там тысячи спутников.

Как сообщает AFP, директор европейской космической компании выступил за устойчивое освоение околоземного космического пространства.

По словам Стефана Исраэля, космическая программа Space X заключается уже не только в удешевлении космических запусков. Он подчеркнул, что американская компания стремится запустить 40 тыс спутников, а потом ещё и управлять ими. По его мнению, этот проект представляет из себя программу "по монополизации космического сектора и колонизации низкой околоземной орбиты".

"Вопрос состоит в том, как отреагирует на это Европейское космическое агентство (ЕКА). Нам необходимо принять решительные меры, чтоб сохранить конкурентоспособность", - заявил Стефан Исраэль.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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