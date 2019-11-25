Global Hawk для НАТО

Европейские страны НАТО получили первый беспилотник RQ-4 Global Hawk. Вчера, 22 ноября, портал janes.com сообщил о том, что на авиабазе Сигонелла в Италии приземлился первый из пяти разведывательных дронов, заказанных в рамках программы AGS.

Поставка беспилотника осуществлена с трёхлетним опозданием — дрон планировалось доставить в Италию ещё в 2016 году. Причину задержки разработчик (Northrop Grumman) и заказчик (Агентство наземного наблюдения НАТО, NAGSMA) не разглашают. При этом известно, что готовы уже все пять заказанных RQ-4 Global Hawk (оставшиеся четыре проходят различные этапы лётных испытаний).

Беспилотник RQ-4 Global Hawk Источник изображения: janes.com

Система совместного управления — одно из ключевых отличий "европейского" дрона от базового американского беспилотника Hawk, разработанного корпорацией Northrop Grumman в 1998 году. В остальном новый дрон является практически полной копией своего предшественника, на 94% повторяя детали и компоновку RQ-4.

Работы по программе AGS оплатили 15 стран-членов НАТО: Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и США. При этом беспилотники будут использоваться в интересах всех 29 стран НАТО, передавая разведданные всем участникам альянса.