При кузбасском университете планируется открыть военный учебный центр

Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, открытие центра запланировано в Кузбасском государственном техническом университете им. Т. Ф. Горбачева в 2020 году

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Военный учебный центр, в котором все студенты региона будут проходить военную подготовку, откроется в 2020 году в кузбасском университете. Об этом сообщил в субботу журналистам на 19-м съезде "Единой России" в Москве губернатор региона Сергей Цивилев.

"Коллеги из министерства обороны [РФ] утвердили у нас в Кузбассе военно-образовательный центр. Это военная подготовка для всех наших университетов, чтобы ребята могли без отрыва от учебы пройти службу, получить без отрыва сержантское или офицерское звание. Это удержит определенный поток (молодежи), который уезжает из-за этой проблемы, потому что у нас была одна [военная] кафедра, но она была закрыта в 2011 году", - сказал Цивилев.

В пресс-службе администрации Кемеровской области ТАСС пояснили, что Военный учебный центр откроется в 2020 году в Кузбасском государственном техническом университете им. Т. Ф. Горбачева (КузГТУ).

Единственная в Кемеровской области военная кафедра работала при КузГТУ, но в 2011 году была закрыта. С тех пор абитуриенты, желающие пройти военную подготовку, вынуждены были ехать в вузы других регионов страны.