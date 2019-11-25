Войти
Интерфакс-АВН

ЗВО провел антитеррористические учения в шести регионах центральной России

411
0
0
Военная техника во время антитеррористических учений. Архивное фото
Военная техника во время антитеррористических учений. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Антитеррористические подразделения 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели учения в шести регионах центральной России, сообщила пресс-служба ЗВО.

"Подразделения оперативного реагирования и противодействия террористической угрозы общевойсковой армии Западного военного округа проверили боевую готовность к отражению атаки "противника" в 6 регионах Центрального Черноземья", - говорится в сообщении.

По данным штаба округа, в рамках маневров отрабатывалось противодействие диверсионным разведывательным группам условного противника.

"Военнослужащие должны были отработать вопросы не только охраны и обороны военные городков и охраняемых объектов, но и взаимодействие с местными органами управления и силовыми ведомствами, а также порядок оказания первой медицинской и доврачебной помощи условно раненым военнослужащим", - сообщает округ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Медицина
Похожие новости
16.08.2019
Ротные тактические учения в Южном военном округе
08.04.2019
"Россия много тратит": Трамп призвал к разоружению
14.09.2016
В Киргизию переброшены горные стрелки ЦВО для участия в учениях
16.06.2016
Россия и Индия определились с составом войск для учений "Индра-2016"
21.11.2014
Двери открыты для всех
10.07.2014
«MILEX» - выставка, отражающая тенденции и перспективы мирового рынка вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 25.11 07:08
  • 19
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли