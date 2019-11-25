ЗВО провел антитеррористические учения в шести регионах центральной России

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Антитеррористические подразделения 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели учения в шести регионах центральной России, сообщила пресс-служба ЗВО.

"Подразделения оперативного реагирования и противодействия террористической угрозы общевойсковой армии Западного военного округа проверили боевую готовность к отражению атаки "противника" в 6 регионах Центрального Черноземья", - говорится в сообщении.

По данным штаба округа, в рамках маневров отрабатывалось противодействие диверсионным разведывательным группам условного противника.

"Военнослужащие должны были отработать вопросы не только охраны и обороны военные городков и охраняемых объектов, но и взаимодействие с местными органами управления и силовыми ведомствами, а также порядок оказания первой медицинской и доврачебной помощи условно раненым военнослужащим", - сообщает округ.