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Китай налаживает массовое производство космических ракет-носителей "Куайчжоу"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Завершено строительство инфраструктуры завода по производству ракет-носителей "Куайчжоу" в городе Ухань. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на информацию китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC).

Ракета-носитель "Куайчжоу" была разработана CASIC совместно с Харбинским технологическим институтом для недорого выведения на околоземную орбиту небольшой полезной нагрузки. Первый запуск с использованием "Куайчжоу" состоялся в сентябре 2013 года.

Новый завод, расположенный на территории национальной базы аэрокосмической промышленности в Ухане, позволит производить ракеты "Куайчжоу" в двух модификациях - "Куайчжоу-1А" и "Куайчжоу-11С". Мощность нового завода составит от 20 до 30 ракет-носителей в год.

Строительные работы, начавшиеся в 2017 году, полностью завершены. Сейчас специалисты занимаются установкой и настройкой оборудования. Планируется, что производство на новом объекте будет запущено в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с космодрома "Цзюцюань" была запущена ракета-носитель "Куайчжоу-1А" со спутником дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1".

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Страны
Китай
Компании
CASC
CASIC
Проекты
2020-й год
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