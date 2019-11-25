Зенитчики ЗВО под Воронежом перевооружились на модернизированные С-300

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, заводские усовершенствования коснулись мобильной системы пункта управления и боевых ракет

ТАСС, 23 ноября. Войска противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа (ЗВО) получили завершающую партию военной техники зенитно-ракетного дивизиона семейства С-300 после глубокой модернизации. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы ЗВО.

"Военная техника второго дивизиона ЗРС С-300ПМ-2 "Фаворит" прибыла в пункт постоянной дислокации в Воронежской области. Заводские усовершенствования коснулись мобильной системы пункта управления, а также боевых ракет", - сообщили в округе.

Там подчеркнули, что поступление техники второго дивизиона завершило программу перевооружения полка на модернизированный комплекс. В ближайшее время расчеты С-300ПМ-2 заступят на боевое дежурство по охране воздушных границ.

Зенитно-ракетная система С-300ПМ-2 предназначена для обороны важнейших объектов государства и его Вооруженных сил от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения, во всем диапазоне и скоростей их боевого применения, в том числе, при воздействии интенсивных активных и пассивных помех.

"Фаворит" является дальнейшим развитием зенитной ракетной системы. Боевые возможности повысились за счет создания новой ракеты, имеющей повышенную эффективность поражения баллистических целей на дальностях до 40 км с обеспечением подрыва боевого заряда цели, увеличения дальней границы зоны поражения аэродинамических целей до 200 км, в том числе при стрельбе вдогон, расширения информационных возможностей командного пункта системы по обнаружению и сопровождению баллистических целей с сохранением сектора обнаружения аэродинамических целей.