Войти
Военное обозрение

АПРКСН "Князь Владимир" проекта "Борей-А" закончил государственные испытания

441
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения K-549 "Князь Владимир" проекта "Борей-А" успешно завершил цикл государственных испытаний и 21 ноября прибыл в Северодвинск. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Как говорится в сообщении, субмарина выполнила программу государственны испытаний на полигонах в акватории Белого моря. В рамках госиспытаний "Князь Владимир" провёл испытательную торпедную стрельбу по подводной цели, выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава", а также испытательную торпедную стрельбу по надводной цели.

В настоящее время АПРКСН "Князь Владимир" готовится к вводу в состав ВМФ РФ, церемония должна состояться до конца этого года.

Атомный подводный ракетный стратегического назначения "Князь Владимир" модифицированного проекта 955А "Борей-А" был заложен на "Севмаше" в Северодвинске 30 июля 2012 года, вывод из цеха состоялся 17 ноября 2017 года. Проект "Борей-А" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

В настоящее время на Севмаше ведется строительство еще четырех серийных АРПКСН данного проекта 955А - "Князь Олег" ( официально заложен 27 июля 2014 года), "Генералиссимус Суворов" (заложен 26 декабря 2014 года), "Император Александр III" (заложен 18 декабря 2015 года) и "Князь Пожарский" (заложен 23 декабря 2016 года).

В настоящее время в составе Военно-морского флота несут службу три атомных ракетных подводных лодки проекта 955 (Борей) 4-го поколения - стратегические ракетные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Севмаш
Проекты
955 Борей
СФ
Похожие новости
04.11.2019
Необходимость модернизации полигона Чижа для обеспечения запусков ракет "Булава"
25.06.2019
"Дмитрий Донской" примет экзамены у "Князя Владимира" и "Казани"
02.07.2018
Неотразимый удар секретной "Булавы"
20.11.2017
"Князья" подводного флота России
21.03.2016
Подводные силы ВМФ России встречают 110-летие на пороге перемен
20.01.2015
Новый щит и новый меч
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:47
  • 3
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 11:47
  • 22
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли