АПРКСН "Князь Владимир" проекта "Борей-А" закончил государственные испытания

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Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения K-549 "Князь Владимир" проекта "Борей-А" успешно завершил цикл государственных испытаний и 21 ноября прибыл в Северодвинск. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Как говорится в сообщении, субмарина выполнила программу государственны испытаний на полигонах в акватории Белого моря. В рамках госиспытаний "Князь Владимир" провёл испытательную торпедную стрельбу по подводной цели, выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава", а также испытательную торпедную стрельбу по надводной цели.

В настоящее время АПРКСН "Князь Владимир" готовится к вводу в состав ВМФ РФ, церемония должна состояться до конца этого года.

Атомный подводный ракетный стратегического назначения "Князь Владимир" модифицированного проекта 955А "Борей-А" был заложен на "Севмаше" в Северодвинске 30 июля 2012 года, вывод из цеха состоялся 17 ноября 2017 года. Проект "Борей-А" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

В настоящее время на Севмаше ведется строительство еще четырех серийных АРПКСН данного проекта 955А - "Князь Олег" ( официально заложен 27 июля 2014 года), "Генералиссимус Суворов" (заложен 26 декабря 2014 года), "Император Александр III" (заложен 18 декабря 2015 года) и "Князь Пожарский" (заложен 23 декабря 2016 года).

В настоящее время в составе Военно-морского флота несут службу три атомных ракетных подводных лодки проекта 955 (Борей) 4-го поколения - стратегические ракетные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".