"Калашников" представил электромотоцикл "Иж" на форуме в Ярославле

Ярославль. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Концерн "Калашников" (входит в "Ростех") в субботу на форуме профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле впервые продемонстрировал новейший электромотоцикл "Иж", передает корреспондент "Интерфакса".

"Его мощность - до 50 киловатт в пике, (...) скорость - до 100 км/ч, здесь установлена литий-ионная батарея", - сказал "Интерфаксу" представитель концерна.

Он отметил, что на одном заряде "Иж" может ехать около восьми часов.

Собеседник агентства уточнил, что представленный экземпляр принадлежит к типу мотоциклов Cafe Racer, он создан "для интересной и быстрой езды по городу".

Представитель концерна отказался назвать конкретные сроки запуска серийного производства новейших "Иж", отметив, что концерн создает целую линейку электрических мотоциклов - гражданского и военного назначения.

По его словам, к 2030 году до половина продукции, выпускаемой на оборонных предприятиях, должна быть гражданской.