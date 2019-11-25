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Вестник Мордовии

Где производятся гусеницы для Т-80, Т-90 и "Арматы"

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Источник изображения: Фото: АО "Омсктрансмаш", "Вестник Мордовии"

"Омсктрансмаш" известен не только тем, что здесь модернизируют танки, поставляя в войска широко известные Т-72Б3, уже ставшие знаменитыми Т-80БВМ. Это предприятие - единственное в России, где производят гусеничные ленты, более 20 видов, как для состоящей на вооружении, так и для перспективной техники.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в 1964 г. на вооружение была принята гусеница с резинометаллическим шарниром (РМШ). Она разработана конструкторским бюро "Омского завода транспортного машиностроения" (в составе НПК "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех"). Эта прорывная технология, позволившая усилить допускаемую нагрузку на траки в полтора раза и увеличить ходимость гусениц в три раза, используется в производстве до сих пор.

Источник изображения: Фото: АО "Омсктрансмаш", "Вестник Мордовии"

Первые образцы танков Т-54, Т-55 и Т-62 оборудовались гусеничными лентами с открытым металлическим шарниром, они состояли из траков, соединенных при помощи круглых металлических пальцев и разрезных пружинных колец. Абразив, попадавший между пальцами и проушинами траков, вызывал повышенный износ, требовавший остановки танков и проверки натяжения гусениц. Их ресурс составлял около 2-3-х тыс. км.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР коллективом конструкторов была разработана принципиально новая гусеница, состоявшая из траков, в проушины которых были запрессованы обрезиненные втулки. Танки с такой "обувью" могли пройти уже до 5-6 тыс. км.

Источник изображения: Фото: АО "Омсктрансмаш", "Вестник Мордовии"

Работы по совершенствованию конструкции продолжались, и в 1972г. на вооружение была принята гусеница с РМШ ресурсом уже до 10 тыс. км, которая сегодня применяется на танках Т-55, Т-62 и Т-72. Для производства таких гусениц была создана новая марка стали с улучшенными характеристиками. В результате конструктивных и технологических изменений в полтора раза, по сравнению с гусеницами с металлическим шарниром, возросла противоминная стойкость.

Сегодня Омсктрансмаш является единственным производителем гусеничных лент для тяжелой бронетехники в России. В марте 2018г. на предприятии была запущена уникальная автоматическая линия, которая позволяет производить различные по конструкции и типоразмеру ленты не только для серийных, но и для перспективных образцов гражданской и специальной техники.

Источник изображения: Фото: АО "Омсктрансмаш", "Вестник Мордовии"

Как отметил главный инженер АО "Омсктрансмаш" Алексей Хорошайло, - "Сегодня мы производим более двадцати образцов гусениц. Они постоянно модернизируются, в их конструкцию вносятся различные изменения - многое зависит от предполагаемых условий эксплуатации машины и других факторов. Но за основу берется технология производства гусеницы с РМШ, разработанная 55 лет назад, которая служит прототипом всем современным гусеницам".

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Страны
Россия
Продукция
Т-55
Т-62
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Омсктрансмаш
Ростех
Уралвагонзавод
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