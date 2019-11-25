"Не стесняются": Россия увидела угрозу от союза США и Японии

Москва выразила Токио беспокойство военным союзом Японии и США

Опасения Москвы из-за военного союза Вашингтона и Токио стали одной из тем встречи глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Тосимицу Мотэги на полях саммита G20 в городе Нагоя. По словам Лаврова, в диалоге с Японией США публично подтверждают, что главными угрозами для них являются Россия и Китай. Глава МИД РФ заметил также, что военный союз Японии с США является преградой для подписания мирного договора Москвы и Токио по итогам Второй мировой войны.

Явный ориентир военных отношений Вашингтона и Токио на превосходство в этой сфере над Россией не соответствует заявленным американцами целям - об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги на полях саммита G20 в городе Нагоя.

По его словам, военная политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе противоречит заявленным Пентагоном целям, и этот вопрос будет также поднят в ходе декабрьского визита Мотэги в Москву.

"В отношениях с Японией США не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них являются Россия и Китай, а все их военные альянсы с Японией, Австралией и Республикой Корея будут выстраиваться исходя из этих угроз и вызовов", - посетовал дипломат.

По его словам, это расходится с заверениями, которые Москве дают японцы о ненаправленности японо-американского военно-политического альянса против России. Лавров также напомнил, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Пентагон будет размещать свое вооружение в Азии, передает НСН.

"Хотя наши коллеги из Японии и Республики Корея говорят, что у американцев нет таких намерений, и таких обращений к ним не поступало, но в Вашингтоне говорят об этом вслух. Поэтому мы должны руководствоваться имеющимися на руках фактами", - пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ заметил также, что военный союз Японии с США является преградой для подписания мирного договора Москвы и Токио по итогам Второй мировой войны, передает ФАН.

"Напомню, что еще когда Декларация 1956 года согласовывалась, Советский Союз уже тогда сказал, что все это можно будет реализовать - выполнить Декларацию в полном объеме - только в контексте прекращения военного присутствия США на территории Японии.

Наши японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности. Мы будем ждать их ответов и продолжим дискуссию", - подытожил дипломат.

Стоит отметить, что военное сотрудничество США с Японией и Южной Кореей также показывает признаки деградации - на прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить размер средств, выделяемых на содержание американского военного контингента, в несколько раз.

В Южной Корее войска США размещены уже более полувека - со времен Корейской войны (1950-1953 годы). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.

Хотя США остаются близкими союзниками Южной Кореи и Японии, а также в значительной степени гарантируют безопасность этих стран за счет своего присутствия, трения по некоторым вопросам, в том числе и финансового толка, являются серьезной проблемой.

Так, летом тогдашний советник по безопасности Джон Болтон передал Японии требование поднять расходы на содержание 50 тыс. американских военнослужащих аж в четыре раза. На находящихся в Республике Корея 28,5 тыс. американских военных Сеулу предложили тратить в пять раз больше - чтобы продлить их присутствие на территории страны.

В рамках истекающего в марте 2021 года соглашения Токио платит $2 млрд за пребывание на ее территории военнослужащих США, а содержание в Республике Корея воинского контингента обходилось стране примерно в $1 млрд в прошлом году, когда истекло пятилетнее соглашение.

Тогда Трамп требовал от Сеула увеличить расходы на 50%. В итоге стороны пришли к соглашению, что Сеул заплатит на 8% больше в нынешнем году, но договор будет пересматриваться ежегодно.

В сентябре нынешнего года президент Владимир Путин заявил, что считает американские ракеты и военные базы, которые США могут разместить в Южной Корее, угрозой.

По мнению главы государства, размещение ракет и войск США в Японии или Южной Корее создадут российской стороне новые существенные проблемы. Он отметил, что, вероятно, размещенное американской стороной вооружения будет способно охватить значительную часть России.

"Это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы", - подчеркнул Путин.

Рафаэль Фахрутдинов