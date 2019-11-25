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Российский флот пересаживается на полиэтиленовые катера

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военно-морской флот России может получить катера большой вместимости с корпусом из полиэтилена высокой плотности. Переговоры о поставке таких судов уже ведутся.

Ожидается, что созданием полиэтиленовых катеров для ВМФ займётся российская компания "РИФ" из Ростова-на-Дону, которая уже поставляет катера "РИФ 75СК" для Каспийского флота.

"В настоящий момент ведутся переговоры по поставке серии катеров "РИФ 122", которые отличаются большей грузоподъемностью и пассажировместимостью по сравнению с "РИФ 75СК". 

Руководство Каспийской флотилии высоко оценивает мореходные качества катера, его маневренность, надежность и удобство эксплуатации. Ведутся переговоры по постройке новых катеров для нужд ВМФ", - заявил ТАСС генеральный директор предприятия Геннадий Василюк.

В число преимуществ катеров из полиэтилена входят защита судна от коррозии, отсутствие необходимости красить корпус, срок службы в 50 лет и возможность эксплуатировать катер при температуре от -30 до +50 градусов и в условиях битого льда.

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Страны
Россия
Продукция
С-300Ф
Проекты
КФ
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