Российский флот пересаживается на полиэтиленовые катера

Военно-морской флот России может получить катера большой вместимости с корпусом из полиэтилена высокой плотности. Переговоры о поставке таких судов уже ведутся.

Ожидается, что созданием полиэтиленовых катеров для ВМФ займётся российская компания "РИФ" из Ростова-на-Дону, которая уже поставляет катера "РИФ 75СК" для Каспийского флота.

"В настоящий момент ведутся переговоры по поставке серии катеров "РИФ 122", которые отличаются большей грузоподъемностью и пассажировместимостью по сравнению с "РИФ 75СК".

Руководство Каспийской флотилии высоко оценивает мореходные качества катера, его маневренность, надежность и удобство эксплуатации. Ведутся переговоры по постройке новых катеров для нужд ВМФ", - заявил ТАСС генеральный директор предприятия Геннадий Василюк.

В число преимуществ катеров из полиэтилена входят защита судна от коррозии, отсутствие необходимости красить корпус, срок службы в 50 лет и возможность эксплуатировать катер при температуре от -30 до +50 градусов и в условиях битого льда.