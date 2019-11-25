Российские Т-90 обустраиваются в алжирской пустыне

Российские танки Т-90СА продолжают поступать на вооружение сухопутных войск алжирской армии. Алжирский блогер KAD-GHANI разместил в Twitter фотографии боевых машин, перевозимых на большегрузных тралах.

Вооруженные силы данной страны в последние годы приобретают военную технику у разных государств. Например, на регулярно проводимых учениях часто можно видеть образцы колесной и автомобильной бронетехники, артиллерии, изготовленной в Китае или по германской лицензии на предприятиях местного военно-промышленного комплекса.

Однако гусеничные боевые машины пехоты, а также танки - полностью российские.

Т-90СА в настоящее время составляют основу ударной мощи сухопутных войск. Их здесь ценят за высокую огневую мощь. Известно, что кроме обычных боеприпасов они могут применять и управляемые ракеты, особенно эффективные в условиях открытой пустынной местности.

Танки имеют надежную многослойную броню, усиленную встроенной динамической защитой. Также для нейтрализации противотанкового вооружения противника применяются комплексы оптико-электронного подавления "Штора-1". Хорошие скоростные и маневренные характеристики обеспечивает 1000-сильный многотопливный дизельный двигатель.

Комфортные условия для экипажа создаются с помощью современного кондиционера российского производства.