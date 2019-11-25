Военных пилотов США учат выживать в условиях Арктики

Арктический набор выживания для пилотов F-35 в экстремальных условиях доказал свою эффективность при температуре воздуха до -54 градусов по Цельсию.

Новый комплект, разработанный самими летчиками, стал меньше, чем предыдущие подобные наборы. Дело в том, что одним из отличий F-35 от более ранних истребителей стало уменьшение пространства под креслом пилота. Именно в этом месте и находится набор для выживания.

Новый набор предназначен для поддержания жизни пилотов в течение 24 часов. Он состоит из шерстяных варежек, специальных грелок, способных выделять тепло на протяжении 12 часов, сигнального огня, питьевой воды, компаса, небольшой лопаты, ручной пилы, мультитула и других необходимых для выживания предметов. В него также вошел спальный мешок, который, как утверждают его производители, позволяет сохранять тепло при температуре воздуха до -50 по Цельсию.

Испытания набора проводились на базе Международного центра по исследованию Арктики при Аляскинском университете в Фэрбенксе. По данным Stars and Stripes, пишет ПМ, летчиков разместили в двух разных помещениях. В одном из них температура воздуха составляла -29 градусов по Цельсию, в другом - -40 градусов. Из-за неисправности одного из термометров температура во втором помещении опустилась до -53 по Цельсию, однако проведению испытаний, продолжавшихся более пяти часов, это не помешало.

Командир 356-ой истребительной эскадрильи подполковник Джеймс Кристенсен поделился впечатлениями от испытаний. По его словам, набор действительно может помочь пилотам выжить в ожидании спасения. "Однако даже с такой экипировкой мне не было тепло и комфортно в этой среде. Ноги, ступни, лицо и руки замерзали на протяжении всего теста. Набор позволит выжить, но не создаст комфортных условий. И не вздумайте прикасаться к чему-нибудь металлическому при такой температуре", - отметил он.