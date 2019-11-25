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Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля

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Электромобиль
Электромобиль.
Источник изображения: Антон Денисов / РИА Новости

Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство в первом квартале 2020 года. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По его словам, сертификация электромобиля в настоящее время уже находится на финальном этапе. "Надеюсь, что это вот-вот произойдет", — отметил глава Минпромторга, добавив, что о запуске Zetta в производство ему обещали доложить первому.

В мае глава компании-производителя Денис Щуровский заявлял, что российский электромобиль будет стоить от 450 тысяч рублей. По его словам, в базовую комплектацию Zetta будет входить батарея на 200 километров хода, также электромобиль оснастят передним или полным приводом. Ожидается, что компания будет производить в год до 15 тысяч электромобилей, при этом порядка 10 тысяч из них будут экспортироваться.

Самый известный на данный момент электромобиль — Tesla от одноименной компании американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска — в России можно приобрести по цене от 3,7 до 9,8 миллиона рублей.

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Страны
Россия
США
Компании
Tesla
Минпромторг РФ
Персоны
Илон Маск
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
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