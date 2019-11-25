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Военно-промышленный курьер

Американцы предпочитают пока видеть Сирию в развалинах

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сохранять экономическое давление на Дамаск и не оказывать ему помощь в восстановлении Сирии призвал спецпредставитель Джеймс Джеффрина заседании Совета Безопасности.

Как передает ТАСС, по его мнению, "любые усилия по помощи Сирии преждевременны".

"Не может быть помощи Дамаску в восстановлении Сирии, пока не начнется внушающий доверие политический процесс. И я думаю, что эта позиция совпадает с позицией многих наших европейских партнеров, мы будем работать вместе с ними, чтобы удостовериться, что давление сохраняется", - отметил американский дипломат.

Представитель России на совещании Дмитрий Полянский выразил сожаление, что американские коллеги по-прежнему не готовы отказаться от стереотипов и включиться в процесс постконфликтного восстановления.

"Сегодняшний поворот к лучшему в деле политического урегулирования создает условия для того, чтобы предпринять конкретные шаги в оказании комплексного гуманитарного содействия в постконфликтном восстановлении Сирии", - подчеркнул он.

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Россия
Сирия
США
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