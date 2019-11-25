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Военное обозрение

В Китае рассказали о "фантастической" кабине истребителя J-20

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Источник изображения: sina.com.cn

На китайском телевидение вышел репортаж, посвящённый продолжающемуся развитию истребителей J-20, которые в Китае относят к истребителям пятого поколения. В частности, речь зашла о модернизации кабины китайского самолёта.

В эфире китайского телеканала в программе, посвящённой боевой авиации, было заявлено, что уже в скором времени кабина J-20 станет "фантастической".

Из репортажа:

Кабина J-20 получит множество ультрасовременных бортовых комплексов и систем, многие их которых фактически представляют собой воплощение научной фантастики. Самая яркая часть новой кабины истребителя - это полноразмерный многофункциональный дисплей.

Кабина с некоторыми новшествами выставлялась на авиасалоне в Чжухае, при этом китайские репортёры утверждают, что "было показано не всё".

В репортаже заявлено, что новые системы позволят пилоту получать существенно больше полезной информации, нежели на данный момент. Так, речь идёт о получении "исчерпывающей тактической информации на земле и в небе".

Из материала:

Дисплей поддерживает голосовое управление, он интегрирован с работой шлема пилота. Такая интеграция позволит самолёту мгновенно откликаться на команды лётчика.

Отмечено, что на дисплей выводится информация о ракетных пусках, о работе систем радиоэлектронного подавления. При этом есть дополнительный монитор, который позволяет переходить на сенсорное управление. Кстати, именно такой вид управления критикуют военные лётчики из-за определённого неудобства при процедуре ввода информации.

Из репортажа:

Распределение визуальных данных, с выводом части из них на мультимедийное стекло шлема пилота, позволяет лётчику видеть всё то, что происходит за бортом самолёта во всеракурсном варианте. Это существенно улучшает ситуационную осведомлённость пилота.

Заявлено, что всё это позволяет сделать J-20 "истребителем глубокого проникновения" в зону действия ПВО противника. Китайские пользователи после этой фразы задали вопрос: "А у ВВС НОАК есть планы по такого рода проникновению?" На самом деле, было бы странно, если бы при реализации истребителя пятого поколения такие цели перед ним не ставились.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-20
Проекты
Истребитель 5 поколения
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